Cryptomonnaies: le fonds émirati MGX investit 2 milliards de dollars dans Binance

Le fonds émirati MGX a injecté 2 milliards de dollars dans Binance, la première plateforme mondiale d'échanges de cryptoactifs, réalisant le "plus gros investissement" à ce jour dans une société du secteur, ont annoncé les deux parties.

"Cette transaction, le premier investissement institutionnel dans Binance, marque une étape significative dans l'avancement de l'adoption des actifs numériques et le renforcement du rôle de la blockchain dans la finance mondiale", affirme un communiqué joint publié mercredi soir.

Il s'agit "du plus gros investissement dans une entreprise de cryptomonnaies et le plus grand investissement jamais payé en crypto (stablecoin)", ajoute-t-il.

MGX est un fonds spécialisé dans l'intelligence artificielle (IA) et les nouvelles technologies, dirigé par le frère du président des Emirats arabes unis, Cheikh Tahnoon Ben Zayed Al Nahyan.

L'acquisition d'une part minoritaire dans Binance marque son entrée dans le secteur, "dans le cadre d'une stratégie plus large pour soutenir l'impact transformateur de la blockchain sur la société", d'après la même source.

Le fonds est impliqué dans un vaste plan d'infrastructures d'intelligence artificielle aux Etats-Unis, Stargate, annoncé par le président Donald Trump en janvier. Il doit également participer à la construction d'un "data center" géant d'un gigawatt (GW) en France, pour un montant de 50 milliards d'euros.

Binance fait l'objet d'une enquête en France, où elle est soupçonnée d'avoir manqué à ses obligations de contrôle des fonds de ses clients.

Une enquête américaine avait de son côté conclu que la plateforme n'avait pas mis en place les mesures nécessaires pour empêcher les transactions réalisées au profit de groupes tels que l'Etat islamique, Al-Qaïda ou les brigades Ezzedine al-Qassam, branche armée du Hamas.

Si l'entreprise a été créée en Chine, son siège a été déplacé dans différents pays après que Pékin a voulu réduire la part du secteur des cryptomonnaies dans son économie.

Elle dit employer un millier de personnes aux Émirats arabes unis sur un effectif global d'environ 5.000 personnes, et revendique "plus de 260 millions d'utilisateurs enregistrés".

"Binance s'engage à travailler avec les régulateurs du monde entier pour établir des politiques transparentes, responsables et progressives pour l'industrie des crypto-monnaies", dit dans le communiqué son PDG, Richard Teng, qui dirigeait auparavant l'Autorité des marchés financiers d'Abou Dhabi.