Cryptomonnaie : jusqu'où le bitcoin va-t-il flamber ?

L'avenir du Bitcoin dépendra de l'attitude des pouvoirs publics. (© DR)

La célèbre monnaie virtuelle connaît une nouvelle poussée de fièvre spéculative, cette fois alimentée par les investisseurs institutionnels. La prudence est de mise.

20.000 dollars, 30.000 dollars, 50.000 dollars... Jusqu'où s'envolera le bitcoin ?

Après être tombée à 3.867 dollars en mars 2020, la plus célèbre des cryptomonnaies a enchaîné les records jusqu'à toucher un plus-haut historique à 58.332 dollars le 22 février dernier.

Elle évolue aujourd'hui vers 45.000 dollars. Il est loin le temps où un individu avait dû débourser 10 000 bitcoins pour s'acheter deux pizzas, le 22 mars 2010, un épisode connu chez les aficionados comme le "bitcoin pizza day". Comment expliquer l'ascension vertigineuse de cet ovni créé en 2009 par le mystérieux Satoshi Nakamoto ?

Des particuliers aux institutionnels

L'actuelle flambée du bitcoin n'est pas une première. En 2017, son cours est passé de 1.000 dollars à près de 20.000 dollars, avant de chuter lourdement et d'osciller durant deux ans entre 3.000 et 13.000 dollars. Cette bulle spéculative avait principalement été alimentée par les particuliers. «Le grand public a vraiment découvert le bitcoin cette année-là, notamment en raison d'une importante couverture médiatique, indique Manuel Valente, directeur analyse et recherche chez Coinhouse (ex-Maison du bitcoin). «Bitcoin» était d'ailleurs le deuxième mot le plus recherché sur Google en 2017 dans la catégorie actualités.»

À l'inverse, ce