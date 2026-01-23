 Aller au contenu principal
Crues: trois départements bretons toujours en vigilance orange
information fournie par AFP 23/01/2026 à 06:35

Des habitants évacués de leur domicile à Quimperlé (Finistère) en raison des inondations, le 22 janvier 2026 ( AFP / Fred TANNEAU )

Le Finistère, le Morbihan et l'Ille-et-Vilaine restent en vigilance orange crues vendredi, selon les derniers bulletins de Météo-France et de Vigicrues, alors que de fortes pluies et des risques de submersion sont attendus dans la journée.

Dans le détail, le Finistère et le Morbihan sont en vigilance orange pluie et vagues-submersion, a indiqué vendredi Météo-France. La vigilance vagues-submersion est déclenchée dès vendredi matin pour le Finistère et sera valable le soir aussi pour le Morbihan.

Le Finistère doit également passer en vigilance orange vent à 10H00 en raison du passage de la tempête Ingrid, avec des rafales qui pourront atteindre jusqu'à 130 km/h sur le littoral dans la journée.

Dans le centre-ville de Quimperlé, quai Brizeux, l'eau est montée jeudi matin à 4,47 mètres, dépassant les barrières anti-inondations, a indiqué le maire de la ville, Michaël Quernez, à l'AFP.

"Les premières évacuations ont lieu en ce moment, avec le concours des pompiers", a ajouté l'élu. Ces évacuations ont concerné une douzaine de riverains bloqués dans les étages par la montée des eaux.

La situation est maîtrisée et le niveau de l'eau reste loin des crues historiques "mais il faut rester prudent" car "la météo des jours à venir n'est pas bonne", a précisé Michaël Quernez jeudi après-midi à l'AFP.

"Il y a de grandes chances malheureusement que cette situation que nous vivons depuis hier se poursuive", peut-être même durant le week-end, a-t-il estimé.

Le centre-ville est rendu inaccessible et les pompiers ont activé un poste de commandement avancé et déployé des moyens supplémentaires, dont des embarcations nautiques, a détaillé la préfecture.

Corentin Bouguennec, propriétaire d'un bar situé sur un quai inondé, est là "depuis trois jours pour tout écoper, pour essayer de tout enlever, tout surélever". Il a raconté à l'AFP qu'"hier (mercredi), on était avec des seaux en train d'écoper, aider les pompes. Mais bon, quand ça monte d'un coup comme ça...".

Trois rivières sont concernées par la vigilance orange: l'Oust, la Laïta et le Blavet.

La Vilaine connaît des "crues modérées de saison", indique Vigicrues.

Des protections amovibles doivent être installées vendredi dans un quartier de Saint-Nicolas-de-Redon, ville située en aval de Rennes et fortement touchée par des inondations il y a un an. Ce quartier de la Digue est déjà protégé par divers ouvrages, mais des "protections amovibles" seront ajoutées, a fait savoir l'établissement public Eaux et Vilaine dans un communiqué.

Plusieurs routes sont fermées à la circulation dans le Finistère, a encore fait savoir la préfecture.

Environnement
