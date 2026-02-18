Crues: Charente-Maritime, Gironde, Lot-et-Garonne et Maine-et-Loire maintenus en alerte rouge

Un homme marche dans une rue inondée de Chalonnes-sur-Loire, le 17 février 2026 ( AFP / Damien MEYER )

La Charente-Maritime, la Gironde, le Lot-et-Garonne et le Maine-et-Loire sont maintenus en alerte rouge crues au moins jusqu'à jeudi, a annoncé mercredi Vigicrues, qui indique que neuf départements sont en vigilance orange crues ou pluie-inondation à l'arrivée de la tempête Pedro.

"Après une courte accalmie des précipitations mardi matin, de nouvelles pluies concernent la Bretagne depuis mardi après-midi, avant une nouvelle perturbation plus active mercredi, et plus généralisée sur l'ouest du pays", indique le service d'alerte dans son bulletin de 06H00.

"Les cumuls sur l'ensemble de l'épisode sont de l'ordre de 30 à 50 mm, localement 60 mm", précise Vigicrues.

"La crue semble assez exceptionnelle", s'est alarmé mardi auprès de l'AFP le maire de Saintes (Charente-Maritime), Bruno Drapron. "Actuellement, on évacue près d'une centaine de maisons".

Les départements en vigilance orange crues sont la Charente, le Finistère, l'Ille-et-Vilaine, les Landes, la Loire-Atlantique, le Morbihan, la Sarthe, le Tarn-et-Garonne et la Vendée.

"La crue s'aggrave lentement mais sûrement depuis plusieurs jours", avait alerté Brice Blondel, préfet de Charente-Maritime, sur Franceinfo mardi, alors que le département est placé en vigilance rouge pour crues par Météo-France. "L'eau devrait atteindre 6,4 mètres à Saintes", des niveaux "historiques, dignes des crues de 1982 ou 1994", a détaillé le préfet.

Les nouveaux pics de crues sont attendus mercredi "aux stations de Tonneins et Marmande, (où) les niveaux resteront élevés, mais inférieurs aux maximums observés ce week-end. A la station de la Réole sur la Garonne girondine, les niveaux repartiront à la hausse aujourd'hui mercredi par propagation", précise Vigicrues.

Des vignes inondées à Langoiran, en Gironde, le 17 février 2026 ( AFP / Gaizka IROZ )

Le Finistère et le Morbihan ont également été placés à ce niveau d'alerte pour pluie-inondation de 10h à minuit mercredi.

A cela s'ajoute une vigilance orange vagues-submersion qui concernera jeudi entre 3H et 9H une grande partie du littoral atlantique, du Finistère aux Landes.

"Les vents forts associés à la dépression +Pedro+ vont contribuer à entretenir de très fortes vagues de secteur Ouest sur toute la façade atlantique et l'ouest de la Manche, et à aggraver l'état de mer", prévient Météo-France.

La ministre de la Transition écologique, Monique Barbut, a souligné que la France subissait "un record d'humidité dans les sols, jamais recensé depuis 1959", faisant un lien avec le changement climatique. Elle a annoncé que l'Etat apporterait son soutien aux collectivités touchées par les intempéries.