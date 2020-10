Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Croissance record de l'économie américaine au troisième trimestre Reuters • 29/10/2020 à 14:02









CROISSANCE RECORD DE L'ÉCONOMIE AMÉRICAINE AU TROISIÈME TRIMESTRE WASHINGTON (Reuters) - L'économie des Etats-Unis a renoué avec la croissance au troisième trimestre, à un rythme inégalé après la violente contraction subi au trimestre précédent sous le coup de la pandémie liée au coronavirus. Le produit intérieur brut (PIB) de la première économie du monde a augmenté de 33,1% en rythme annualisé sur la période juillet-septembre, une croissance sans précédent depuis le début de cette statistique en 1947. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un bond de 31,0% après la contraction de 31,4%, toujours en rythme annualisé, au deuxième trimestre, la plus importante chute jamais enregistrée. La consommation des ménages, qui représente plus de deux tiers de l'activité économique globale aux Etats-Unis, a rebondi de 40,7% après une baisse de 33,2% au deuxième trimestre. L'investissement des entreprises a avancé parallèlement de 20,3% après -27,2% sur avril-juin. Les exportations ont augmenté au deuxième trimestre de 59,7% après un effondrement de 64,4% au deuxième trimestre tandis que les importations progressaient de 91,1% après une chute de 54,1%. (Lucia Mutikani, version française Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)

