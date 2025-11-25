Cristiano Ronaldo écope d’une sanction pour du beurre
C’est bien connu, on ne prête qu’aux riches.
Expulsé pour la toute première fois de sa carrière avec le Portugal lors de la défaite des siens en Irlande le 13 novembre dernier, Cristiano Ronaldo n’aura pas tremblé très longtemps. La sanction du jeune quadra vient de tomber et elle est particulièrement clémente : la commission de discipline de la FIFA lui a infligé 3 matchs de suspension, dont 2 avec sursis .…
JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer