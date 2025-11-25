 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Cristiano Ronaldo écope d’une sanction pour du beurre
information fournie par So Foot 25/11/2025 à 22:53

Cristiano Ronaldo écope d’une sanction pour du beurre

Cristiano Ronaldo écope d’une sanction pour du beurre

C’est bien connu, on ne prête qu’aux riches.

Expulsé pour la toute première fois de sa carrière avec le Portugal lors de la défaite des siens en Irlande le 13 novembre dernier, Cristiano Ronaldo n’aura pas tremblé très longtemps. La sanction du jeune quadra vient de tomber et elle est particulièrement clémente : la commission de discipline de la FIFA lui a infligé 3 matchs de suspension, dont 2 avec sursis .…

JD pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Pierre-Emerick Aubameyang célèbre son deuxième but, celui de la victoire, mardi en Ligue des champions contre Newcastle au Stade Vélodrome. ( AFP / Christophe SIMON )
    Ligue des Champions: Signé Aubameyang !
    information fournie par AFP 25.11.2025 23:26 

    Bien mal embarqué après dix premières minutes cauchemardesques, l'OM a obtenu un important succès mardi face à Newcastle (2-1), grâce à un superbe doublé de Pierre-Emerick Aubameyang, et a ainsi préservé ses chances de qualification pour la suite de la Ligue des ... Lire la suite

  • Manchester City se fait surprendre par Leverkusen
    Manchester City se fait surprendre par Leverkusen
    information fournie par So Foot 25.11.2025 23:26 

    Manchester City 0-2 Bayer Leverkusen Buts : Grimaldo (23 e ), Schick (54 e ) pour le Werkself Super façon de marquer le coup.… JD pour SOFOOT.com

  • Dortmund toujours aussi prolifique, Bodø/Glimt manque l’exploit face à la Juventus
    Dortmund toujours aussi prolifique, Bodø/Glimt manque l’exploit face à la Juventus
    information fournie par So Foot 25.11.2025 23:17 

    Comme on dit au Groland : « Môrdi : rien. » Et c’est ce qu’on retiendra du seul 0-0 du soir, offert par le Slavia Prague et Bilbao. Les Basques ne gagnent plus, les Tchèques n’ont toujours pas gagné, et les deux ennemis du soir ont déjà un pied et demi dans la ... Lire la suite

  • L'Olympique de Marseille et Aubameyang renversent Newcastle en quatre minutes
    L'Olympique de Marseille et Aubameyang renversent Newcastle en quatre minutes
    information fournie par So Foot 25.11.2025 22:57 

    Dos au mur après 45 minutes et pratiquement éliminés de la course aux barrages, Pierre-Emerick Aubameyang a fait renaître l'espoir en seconde période pour le peuple marseillais avec un doublé en quatre minutes. Un succès final de 2 buts à 1 qui peut sonner comme ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank