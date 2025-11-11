Cristiano Ronaldo annonce que le Mondial 2026 sera son dernier
La der des ders.
La fin d’une ère. Interrogé par visioconférence lors d’un forum sur le tourisme à Ryad, Cristiano Ronaldo a assuré que la Coupe du monde 2026, qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet 2026, sera sa dernière : « Oui, à coup sûr, j’aurai 41 ans et je pense que ça sera le moment. » Le Portugal n’est d’ailleurs pas encore qualifié pour la compétition, mais pourrait l’être en cas de victoire ce jeudi face à l’Irlande.…
TM pour SOFOOT.com
