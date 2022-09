Crise énergétique : le gouvernement ne prévoit pas de "police des températures" en entreprise, promet Roland Lescure

"On fait le pari de la responsabilité et on y croit", a assuré le ministre de l'Industrie.

Non, il n'y aura pas de "police des températures". Le ministre délégué à l'Industrie, Roland Lescure, a fermement démenti mercredi 7 septembre que le gouvernement envisageait d'envoyer des fonctionnaires patenté dans les entreprises pour contrôler la température dans les locaux. Le Canard enchaîné a avancé qu'une telle mesure avait été proposée par Bruno Le Maire au cours du Conseil de défense énergétique du 2 septembre.

"Parmi les pistes évoquées au cours du Conseil de défense sur l'énergie du 2 septembre: la mise en place d'une 'police des températures', proposée par Bruno Le Maire et Roland Lescure, son ministre délégué à l'Industrie. En clair, un fonctionnaire patenté serait chargé de contrôler la température dans les entreprises", a écrit l'hebdomadaire satirique.

"Non, on ne mettra pas un agent des forces de l'ordre derrière chaque thermostat , l'objectif est que chacun puisse intégrer dans son comportement, la manière dont collectivement on contribue à cette sobriété", a répondu Roland Lescure, interrogé sur le sujet.

"Logique d'incitation"

"On fait le pari de la responsabilité et on y croit, a assuré le ministre délégué à l'Industrie. Je ne vais pas rentrer dans le détail des propositions du conseil de défense, mais non il n'a jamais été question de police des températures."

"Nous pouvons nous retrouver dans une obligation de réduire nos consommations, mais ça ne veut pas dire passer par des obligations", a également expliqué le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran à la sortie du Conseil des ministres.

"Nous sommes dans une logique d'incitation", a-t-il ajouté, misant sur "l'intellligence collective des Français".

Lundi, Emmanuel Macron a appeler les Français à la sobriété cet hiver. "On doit tous se bouger!", a-t-il déclaré, en appelant à "changer les comportements" comme celui de "mettre la climatisation un peu moins fort" et "le chauffage un peu moins fort que d'habitude" lorsqu'il fera froid, citant la température de 19 degrés.