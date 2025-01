Crise du foot français : ceci n’est pas un exercice

La situation est grave et presque désespérée. Les prises de paroles se multiplient ces derniers temps pour annoncer l’effondrement prochain du foot français. Le pire, c’est que les cassandres ont de bons arguments à faire valoir.

« Ce qui me préoccupe aujourd’hui, c’est la Ligue 1 : la situation est grave. Avec un déficit d’1,2 milliard d’euros, il va falloir agir vite. (…) C’est paradoxal car il y a, d’un côté, une situation financière compliquée, et, de l’autre, un engouement dans les stades, avec plus de 27.000 personnes en moyenne par match. » Marie Barsacq, récemment nommée ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative au sein du gouvernement de Français Bayrou, ne mâche pas ses mots dans les colonnes de Ouest France . Personne ne pourra lui reprocher de parler sans savoir, surtout sans savoir compter. L’ancienne dirigeante du COJO de Paris 2024, connait bien le sujet pour avoir longtemps travaillé à la FFF, certes du côté du monde amateur.

Surtout sa prise de parole s’appuie sur les chiffres effrayants de la DNCG et les déclarations alarmistes de son président, Jean-Marc Mickeler. Ce dernier a ciblé en particulier les dépenses excessives des clubs alors que les revenus, et en particulier ceux des droits télés, ont baissé. Et l’avenir s’annonce plutôt sombre. DAZN, dont la politique commerciale a largement contribué à chasser la Ligue 1 de nos esprits, n’arrive toujours pas, de rabais en rabais, à dépasser les 500 000 abonnés (estimés). Le diffuseur demande déjà à renégocier les termes d’un contrat pourtant guère généreux. Sachant que dans 18 mois, il pourra résilier ses engagements et délaisser les Le Havre-Auxerre. L’éclaircie financière n’est pas pour demain et la LFP risque de devoir finalement lancer sa propre chaîne, avec les coûts inévitables que ça entraînera.…

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com