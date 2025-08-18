Crimée, Ukraine dans l'Otan : Trump s'aligne sur les positions de Poutine avant la rencontre avec Zelensky

Dans une nouvelle série de messages, le président américain a mis la pression sur son homologue ukrainien, estimant qu'il peut "mettre fin à la guerre immédiatement s'il le veut".

Vladimir Poutine et Donald Trump, à Anchorage, le 15 août 2025 ( AFP / DREW ANGERER )

Quelques heures avant la rencontre prévue entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump à Washington, à laquelle doivent se joindre les dirigeants européens, le président américain a affirmé exclure la possibilité pour Kiev de récupérer le contrôle de la Crimée annexée par Moscou en 2024. Le locataire de la Maison Blanche a en outre exprimé son hostilité à l'idée d'un processus d'intégration de l'Ukraine à l'Otan.

"Le président ukrainien Zelensky peut mettre fin à la guerre avec la Russie presque immédiatement s'il le veut, ou il peut continuer à combattre. Souvenez-vous comment cela a commencé. Pas question de récupérer la Crimée donnée par Obama (il y a 12 ans, sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré) et PAS QUESTION POUR L'UKRAINE D'ENTRER DANS L'OTAN", a écrit le président américain sur son réseau Truth Social, dans la soirée de dimanche 17 août.

Nouvelles frappes russes meurtrières à Kharkiv

Dans ses exigences maximalistes exprimées à plusieurs reprises dans l'éventualité de pourparlers, le Kremlin a fait de la Crimée et de situation de l'Ukraine vis-à-vis de l'Otan une ligne rouge. Vladimir Poutine avait ainsi affirmé que "la menace d'une adhésion de l'Ukraine" à l'Otan était "une des raisons" de l'invasion militaire menée en février 2022.

Pendant que Donald Trump et Volodymyr Zelensky se préparaient à une nouvelle entrevue à la Maison Blanche six mois après l'épisode agité du Bureau ovale, une frappe de drone russe a fait au moins cinq morts à Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine, et plus d'une dizaine de blessés. "Cinq personnes ont été tuées, dont une fillette âgée d'environ un an et demi", a déclaré le parquet ukrainien, précisant qu'"au moins 18 personnes ont été blessées". Les autorités ukrainiennes ont fait état dans la nuit de bombardements russes dans les régions de Soumy (nord-est), d'Odessa (sud) et de Kharkiv où ils ont été particulièrement destructeurs. "La Russie continue de tuer délibérément des civils", a dénoncé le chef de l'administration présidentielle Andriï Iermak sur Telegram, diffusant des images d'un immeuble en flammes à Kharkiv.