Crédibilité politique : l'image de Marine Le Pen en forte augmentation

Au total, 37% des Français expriment une opinion positive sur la députée, en augmentation de 10 points par rapport à novembre 2021.

Marine Le Pen à Paris, le 18 juillet 2023. ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Marine Le Pen apparait-elle comme "compétente" ? Pourvoyeuse de "solutions" ? "Proche des gens" ? Selon le baromètre Viavoice pour Libération publié mardi 5 septembre, la leader du Rassemblement national assied de plus en plus sa crédibilité politique, qui a fortement progressé par rapport à novembre 2021.

Selon ce baromètre "Portrait d'opinion" de Marine Le Pen, 44% des Français estiment que la cheffe des députés RN "peut apporter des solutions utiles aux Français" (+8 points), 41% qu'elle est proche des gens (+8 points) et 42% qu'elle a "la stature d'une cheffe d'État" (+14 points).

L'ancienne candidate à la présidentielle, deux fois qualifiée au second tour contre Emmanuel Macron, est jugée "inquiétante" par 45% des personnes interrogées, mais 41% expriment l'inverse. Et pour 43%, elle est "compétente" (41% pensent l'inverse). À noter qu'elle n'est cependant pas perçue comme "rassurante" par 48% des Français (36%).

Crédible sur le régalien, moins sur le reste

Selon ce baromètre, les thématiques sur lesquelles Marine Le Pen est crédible sont les enjeux régaliens comme l'immigration (50%), la sécurité (46%) et la justice (43%) . Elle est en revanche considérée comme non crédible en revanche par une majorité sur les questions de pouvoir d'achat (45%), d'éducation (45%), d'emploi (46%) ou de santé (45%).

C'est sur l'écologie qu'elle est jugée la moins crédible (55%).

Au total, 37% des Français expriment une opinion positive sur la députée , en augmentation de 10 points par rapport à novembre 2021.

Comparé à La France insoumise, le Rassemblement national est en outre jugé dans ce baromètre "plus crédible" (36%, 31% pensent l'inverse) et "plus compétent" (35% contre 33%) et "moins violent" (32% contre 22%). Globalement, LFI est vue comme "plus dangereuse" que le RN par 36% des Français (18% pensent l'inverse).

Sondage réalisé du 18 au 21 août en ligne auprès de 1.001 personnes, selon la méthode des quotas.