CPF: forte baisse des entrées en formation en 2023

Les entrées en formation dans le cadre du Compte personnel de formation (CPF) ont enregistré en 2023 une baisse de 28% par rapport à 2022, un recul lié à des "mesures de régulation et de sécurisation", selon une étude publiée mercredi.

La préparation au permis de conduire de catégorie B est depuis 2020, la formation la plus suivie ( AFP / KENZO TRIBOUILLARD )

Le CPF permet aux salariés d'accéder à leurs droits à la formation. Depuis sa réforme en 2019, le compte, accessible via l'application Moncompteformation, est crédité en euros et plus en heures. Il est abondé de 500 euros chaque année avec un plafond à 5.000 euros.

L'enquête de la Dares fait état de 1.335.900 formations suivies dans le cadre du CPF en 2023. C'est "plus de 500.000 entrées" en moins par rapport à 2022.

Cette diminution est notamment liée au renforcement de la sécurité avec une inscription via France Connect depuis fin 2022, qui a entrainé "une diminution de la fraude au CPF reposant sur une usurpation d’identité". S'y ajoutent des actions de régulation avec la suppression de certains organismes non certifiés, la suppression de formations frauduleuses ou encore l'interdiction de la prospection commerciale non sollicitée, selon le service statistique du ministère du Travail.

L'étude note que le repli est plus marqué chez les utilisateurs ayant un niveau de diplôme inférieur au baccalauréat. Le nombre d'entrants diminue ainsi de 38% pour ces utilisateurs du CPF, contre 23% pour les autres.

La part des demandeurs d’emploi est "assez stable", autour de 30% des utilisateurs du CPF, en 2022 comme en 2023.

Et pour la cinquième année consécutive, le domaine des transports rassemble le plus d'entrées: il représente 34% des formations commencées en 2023. La préparation au permis de conduire de catégorie B est depuis 2020, la formation la plus suivie (23% des entrées en 2023).

Le domaine des transports connaît une baisse limitée (-4 %), tandis que les formations à la création d’entreprise, en bureautique et en langues sont en très forte baisse (plus de 40%), indique l'étude.

Un dixième des formations CPF sont financées en partie par la personne formée, ses droits ne suffisant pas à couvrir le coût de la formation.

Depuis mai dernier, l'utilisateur d'un CPF est obligé de régler la somme forfaitaire de 100 euros pour bénéficier d’une formation. Les demandeurs d'emploi, notamment, sont exemptés.