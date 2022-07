Covid : le risque de diabète en augmentation pendant des semaines

Du diabète et des maladies cardiovasculaires induits par le Sars-CoV-2 ? D'après le quotidien anglais The Guardian , une étude scientifique britannique démontre qu'un individu infecté par le Covid-19 aurait davantage de risque d'être diagnostiqué diabétique plusieurs semaines, voire dans certains cas plusieurs mois, après avoir contracté le coronavirus. Dans le détail, les chercheurs estiment qu'il y a six fois plus de risque d'être atteint d'une maladie cardiaque en attrapant le Covid-19 et 80 % de risque supplémentaire d'être atteint d'un diabète par rapport à un individu sain.

Cette hausse du risque reviendrait, toujours selon la même étude, à la normale au bout de sept semaines en ce qui concerne les pathologies cardiovasculaires. En revanche, pour le diabète, le risque reste élevé jusqu'à six mois après l'infection. « Il s'agit vraiment pour les médecins d'être conscients du risque potentiel accru pour leurs patients, et en particulier de la manière dont ils peuvent réduire le risque de diabète dans les trois premiers mois après l'infection grâce à une alimentation améliorée et à la pratique d'exercices », explique à nos confrères anglais Emma Rezel-Potts, épidémiologiste qui a participé à l'étude scientifique.

Covid et diabète : des liens de plus en plus documentés

