Covid : en ville ou à la campagne, évaluez le risque de croiser une personne infectée

Difficile de ne pas se poser la question en entrant dans un restaurant, dans un magasin ou dans un bureau : combien de personnes sont potentiellement contaminées autour de soi ? Chacun peut désormais estimer ce risque en fonction du lieu où il se trouve et du nombre de personnes qui l'entoure. Le site CovidTracker, créé et animé par un jeune ingénieur en informatique, vient en effet de mettre mis en ligne un outil aussi simple que pertinent pour prendre la mesure de la circulation du virus autour de soi. Cette simulation peut s'avérer utile alors que le nombre de nouveaux cas bat des records, avec plus de 52 000 contaminations en 24 heures annoncées dimanche 25 octobre.

Par un simple calcul de probabilité, ce simulateur permet de faire le lien entre un taux d'incidence (soit le nombre de personnes infectées pour 100 000 habitants) et un nombre de personnes croisées à un instant T. « Prenons un exemple théorique, propose le jeune fondateur du site, Guillaume Rozier, dans un mariage de 200 personnes qui aurait lieu à Saint-Étienne, où le taux d'incidence est actuellement de 1 020, le risque de croiser une personne positive parmi les convives serait de 87 %. Si vous êtes invité à une soirée étudiante à Paris, on peut également utiliser des taux d'incidence disponible par tranche d'âge. Ainsi, dans ce dernier exemple, dans une soirée privée qui rassemblerait 30 étudiants de la capitale, il y aurait une chance sur cinq de

