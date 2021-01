Covid - Avant le vaccin, les tests massifs

En attendant le Graal vaccinal, les campagnes de dépistage massif annoncées le 10 décembre 2020 par Jean Castex se poursuivent. Après Le Havre et Charleville-Mézières, c'est au tour de Roubaix - du 11 au 16 janvier - et de Saint-Étienne - du 13 au 19 janvier - de lancer ces expérimentations pilotes, auxquelles le ministère de la Santé n'a longtemps pas cru. Durement touchées par l'épidémie en novembre, les deux villes espèrent mobiliser davantage que dans le fief d'Édouard Philippe et les Ardennes, où le bilan s'avère mitigé. « Sur les douze journées de campagne, 19 % de la population de la métropole s'est fait tester. J'aurais aimé atteindre au moins le tiers », concède le maire de Charleville-Mézières et président d'Ardenne Métropole, Boris Ravignon. Début décembre, ce proche d'Édouard Philippe avait pourtant bataillé auprès du gouvernement pour que son territoire soit retenu. Au Havre, les chiffres sont encore plus bas : seulement 11 % de la population a été testée lors de l'opération menée avant Noël, qui a tout de même coûté 800 000 euros. « Un gaspillage de fric monumental », a estimé l'épidémiologiste Catherine Hill. « Faire venir Olivier Véran le jour du lancement de la campagne n'était sans doute pas un bon plan de communication », persifle son confrère, le Pr Philippe Froguel, qui voit dans l'opération havraise un choix surtout politique.

