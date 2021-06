Covid-19 : voici où télécharger votre pass sanitaire européen

Si vous voulez partir en vacances en Europe cet été, il ne faudra pas oublier votre pass sanitaire européen dans votre valise. Car ce QR Code, déjà mis en place dans plusieurs pays de l'Union européenne, pourrait se révéler précieux pour éviter quelques complications administratives avec les mesures de restriction liées au Covid-19, relate BFMTV. Disponible gratuitement depuis ce vendredi 25 juin en France, il est téléchargeable sur le site de l'Assurance maladiedédié à la vaccination contre le Covid-19.

Vous pouvez soit l'imprimer, soit scanner le QR Code via l'application TousAntiCovid sur votre smartphone, dans laquelle il sera alors stocké. Ce document est pour l'instant seulement dédié aux personnes vaccinées. D'ici le 1er juillet, date à laquelle l'ensemble de l'Union européenne (plus l'Islande, la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein) l'auront mis en place, le dispositif devrait être élargi aux personnes récemment rétablies du Covid-19 et immunisées, et à celles ayant eu un test Covid-19 négatif récent, souligne franceinfo.

Les festivals d'été victimes du pass sanitaire ?

Éviter une mise en quarantaine

Ce pass sanitaire européen, sorte de passeport vaccinal, sera à présenter si on vous le demande lors de votre entrée dans les pays européens. Il n'est pas obligatoire, mais doit logiquement vous permettre d'éviter des mesures restrictives liées à la situation sanitaire, comme une

... Lire la suite sur LePoint.fr