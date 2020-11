Covid-19 : une proposition de loi pour isoler les personnes contaminées

De nouvelles mesures sont-elles nécessaires pour améliorer l'isolement des personnes positives au Covid-19, troisième pilier du triptyque « tester, tracer, isoler », devenu ensuite « tester, tracer, protéger », imaginé pour sortir de la crise sanitaire ? « Je souhaite que le gouvernement et le Parlement prévoient les conditions pour s'assurer de l'isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante », a annoncé Emmanuel Macron mardi, lors de son intervention télévisée. « Un vrai débat démocratique doit se tenir. Si nous voulons éviter un confinement, nous devons être plus contraignants à l'égard de celles et ceux qui ont le virus », a-t-il ajouté.

Lire aussi Emmanuel Macron, la fin de l'infantilisation ?

Voilà qui tombe à pic : Olivier Becht, député du Haut-Rhin et président du groupe Agir, vient de déposer ce mercredi une proposition de loi « pour tester, isoler et soigner, afin de sortir de la crise sanitaire », qui organise l'isolement. « La stratégie du stop-and-go, qui consiste à alterner des phases de confinement et de déconfinement n'est pas tenable psychologiquement, socialement, économiquement et financièrement », observe le député alsacien. Pour lui, en attendant l'arrivée d'un vaccin, il est temps d'appliquer ce qui a marché dans d'autres pays, notamment à Taïwan et en Corée du Sud. « Dans ces deux pays, qui sont des États

... Lire la suite sur LePoint.fr