Covid-19 : un troisième confinement dès la semaine prochaine ?

La France n'est plus qu'à quelques jours d'un troisième confinement. C'est en tout cas ce qu'affirme Le Journal du dimanche ce 24 janvier. L'hebdomadaire cite plusieurs sources gouvernementales, qui semblent unanimes. « La décision est sur le point d'être prise », assure l'une d'entre elles, précisant que les dates précises et les modalités du troisième confinement sont actuellement débattues. Emmanuel Macron pourrait annoncer la mesure à la télévision mercredi, à l'issue du conseil de défense.

« Arrêtons de penser que cette crise va se régler dans les prochains mois » Après un premier confinement très strict, puis un deuxième plus permissif, quelle forme prendra le troisième ? Selon le JDD, l'exécutif devrait fermer partiellement les commerces non essentiels, ou en limiter les horaires d'ouverture a minima. En revanche, le gouvernement n'envisage pas de fermer les établissements scolaires. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, réfute en tout cas cette idée dans un entretien accordé au journal.

L'importance des variants

La situation sanitaire en France n'est pas catastrophique et le couvre-feu à 18 heures a permis de ralentir la progression du nombre de cas dans les départements concernés en premier. Mais l'implantation des variants - notamment anglais et sud-africain - du Covid-19 semble avoir accéléré la prise de décision. L'Inserm et l'Institut Pasteur

