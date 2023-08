Covid-19 : un nouveau variant surveillé de près par l’OMS et les États-Unis

L'Organisation mondiale de la santé et les autorités sanitaires américaines ont annoncé vendredi qu'elles surveillaient de près un nouveau variant du virus du Covid-19, même si « pour l'heure l'impact potentiel des nombreuses mutations de BA.2.86 est inconnu ». L'OMS a décidé de classer ce nouveau variant « dans la catégorie des variants sous surveillance en raison du très grand nombre (supérieur à 30) de mutations du gène Spike qu'il porte », écrit l'organisation dans son bulletin épidémiologique consacré à la pandémie de Covid-19 et diffusé dans la nuit de jeudi 17 à vendredi 18 août.

C'est la protéine Spike qui donne au virus son aspect hérissé et c'est elle qui permet au Sars-CoV-2 de pénétrer les cellules de l'hôte. Pour l'heure, ce nouveau variant a seulement été détecté en Israël, au Danemark et aux États-Unis. Dans ces derniers, les CDC (centres pour le contrôle et la prévention des maladies) ont également indiqué surveiller de près le variant, dans un message publié sur le réseau social X (ex-Twitter).

Une évaluation en cours

Actuellement, seules quatre séquences connues de ce variant ont été signalées, sans lien épidémiologique associé connu, explique l'OMS. « L'impact potentiel des mutations BA.2.86 est actuellement inconnu et font l'objet d'une évaluation minutieuse », précise l'organisation, qui souligne une nouvelle fois l'importance de continuer à surveiller, à séquencer et à

... Source LePoint.fr