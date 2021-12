Covid-19 : un masque qui se met à briller au contact du virus

Tant qu’à faire, pourquoi ne pas conférer de nouvelles facultés à nos masques ? Ils sont, certes, protecteurs, mais pourraient à l’avenir faire preuve d’intelligence. Bien décidés à révolutionner la lutte contre le Covid-19 et les gestes barrières, les scientifiques japonais de l’université préfectorale de Kyoto ont inventé un masque facial atypique. Lorsqu’il est en contact avec le coronavirus, le tissu se met à briller sous les rayons de lumière ultraviolets (UV). Sans attendre la confirmation d’un test PCR ou antigénique, qui pourraient être remplacés par cette révolution, le porteur peut savoir s’il a contracté, ou non, ce virus tenace. Plus étonnant, les chercheurs doivent cette innovation aux autruches et à leurs œufs, comme le relate RTL vendredi 10 décembre.

Bientôt la mise sur le marché ?

Ces oiseaux au long cou ont une capacité que les humains du monde entier leur envient : ils peuvent produire différents anticorps pour se préserver du Covid-19. En usant de ces connaissances, l’équipe de scientifiques nippons a élaboré un colorant fluorescent contenant des anticorps extraits des œufs d’autruche. Dans un deuxième temps, la solution liquide a été vaporisée sur un filtre spécial pour masque, créé spécifiquement pour ce projet.

Le responsable de cette expérience et président de

