Covid-19 : un jeu vidéo pour aider à la guérison ?

Et si, pour guérir du coronavirus, il était bientôt possible de se faire prescrire... un jeu vidéo ? Depuis le début de l'épidémie, une conséquence de la maladie inquiète particulièrement les scientifiques : le Covid long. Il se traduit par une persistance de symptômes chez les patients, comme des pensées confuses ou des troubles de l'attention et de la concentration, quand bien même le virus a été éradiqué de l'organisme.

Pour régler ces dommages collatéraux, une équipe de chercheurs américains va tester un jeu vidéo du nom de EndeavorRX, développé par la compagnie médicale Akili Interactive, révèle le site américain The Verge. Déjà utilisé avec succès chez les personnes atteintes de trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) ou chez les personnes âgées, il pourrait même aider les malades atteints de sclérose en plaques, se félicite Faith Gunning, neuropsychologue à la Weill Cornell Medicine de New York et directrice de l'étude.

Un jeu déjà prescrit pour les TDAH

L'été dernier, ce jeu vidéo d'un nouveau genre a été le premier a recevoir l'aval de la Food and Drug Administration, qui autorise la commercialisation des médicaments sur le sol américain. Une autorisation qui lui permet d'être prescrit comme traitement médical pour les enfants de 8 à 12 ans atteints de TDAH. Faith Gunning estime auprès de The Verge que des similitudes existent bien entre ces troubles

