Covid-19 : testeur, un métier d’avenir ?

Une surblouse de protection jetable, un masque chirurgical, une paire de gants en nitrile… Voici la panoplie que revêt quotidiennement Hussein, 28 ans. Le jeune homme, rasé de près, les cheveux bruns, n'est pourtant pas sur le chemin du bloc opératoire ou sur le tournage d'un épisode de la série Grey's Anatomy. Non, lui, son métier il l'exerce en « plein air ». Comme 2 000 autres personnes en Île-de-France, il suit en 2021 une formation pour devenir « médiateur anti-Covid ».

En avril, après « cinq jours de théorie et une demi-journée de pratique », il obtient le certificat qui lui permet de pratiquer des tests de dépistage Covid. « Le monde médical, je connais bien : avant j'étais infirmier », raconte-t-il. Depuis avril 2021, il a fait le choix de devenir testeur.

Les conditions de travail étant devenues difficiles à l'hôpital, l'ex-infirmier se crée un statut d'autoentrepreneur dans le but de devenir son propre patron. « Les missions sont mises en ligne par les prestataires sur des applications comme Staff Me », décrit-il. La plateforme a pour but de mettre en relation les jeunes en free-lance et des entreprises pour des missions ponctuelles. En début de semaine, Hussein se positionne sur les créneaux qui l'intéressent, puis, il attend patiemment que son profil soit étudié et validé. Mesure de sécurité oblige. L'application impose le

