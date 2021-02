Covid-19 : suivez l'évolution de l'épidémie dans votre département

« Nous pouvons encore nous donner une chance d'éviter le confinement. » À la surprise générale, l'exécutif a choisi de ne pas reconfiner le pays, et de se laisser encore une chance dans le combat face au Covid-19. C'est parce que les chiffres sont pour l'instant moins alarmants qu'anticipé. Malgré l'échec du couvre-feu avancé à 18 heures et la menace des variants, la situation sanitaire semble s'être stabilisée au cours des derniers jours. Le virus circule toutefois encore activement.

Le nombre de cas détectés en moyenne chaque jour - moyenne lissée sur sept jours - est stable depuis le 23 janvier, entre 20 000 et 21 000 cas quotidiens (20 614 au 3 février). Et ce, alors que le nombre de tests réalisés sur la même période a légèrement augmenté : de 300 000 par jour en moyenne le 23 janvier à 323 000 à la fin du mois. Le taux de positivité de ces tests, qui avait atteint 7,1 % le 23 janvier, recule également à 6,66 % le 31 janvier.

Effet limité du couvre-feu à 18 heures

À l'échelle du pays, la situation tend, comme depuis quelques semaines déjà, à se rééquilibrer entre une moitié est particulièrement touchée depuis les fêtes de fin d'année et une moitié ouest relativement épargnée. Là où le taux d'incidence - le nombre de cas pour 100 000 habitants sur les sept derniers jours - augmente dans la plupart des départements de l'Ouest entre le 24 et le 31 janvier, on observe un

