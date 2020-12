Covid-19 : quels sont les départements où le virus circule le plus ?

Après un mois de confinement, la situation sanitaire continue de s'améliorer en France. S'il est encore trop tôt pour observer les effets de la réouverture des commerces dits « non-essentiels » samedi 28 novembre - on devrait en avoir un premier aperçu en fin de semaine prochaine -, on constate que les indicateurs sont repassés un à un au vert au moment de cet allègement.

Le taux d'incidence - le nombre de nouveaux cas pour 100 000 habitants sur les sept derniers jours - est ainsi tombé à 96,3 dimanche 29 novembre, contre 151,6 une semaine plus tôt. Au moment du reconfinement, le 30 octobre, on comptait encore 497,3 nouveaux cas pour 100 000 habitants chaque semaine. Et, bonne nouvelle, le taux d'incidence baisse partout sur le territoire, même dans les départements qui, il y a une semaine encore, étaient de loin les plus touchés par l'épidémie de Covid-19.

Lire aussi Origine du Covid : les nouveaux mensonges de la Chine

Taux d'incidence divisé par six en Savoie

En Savoie, la chute est spectaculaire : le taux d'incidence a été divisé par six en trois semaines, passant de 1 106,5 le 8 novembre à 176,9 le 29 novembre. Dans le département voisin de la Haute-Savoie, la baisse est un peu plus lente mais certaine. Entre le 23 et le 29 novembre, 225,6 nouveaux cas pour 100 000 habitants y ont été enregistrés. Il ne reste plus que quatre départements avec un taux d'incidence

... Lire la suite sur LePoint.fr