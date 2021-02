Covid-19 : quelles restrictions pour nos voisins européens ?

Alors qu'en France, le ministre de la Santé Olivier Véran estime désormais qu'il est « possible qu'on ne soit jamais reconfinés », chaque pays européen doit faire face à sa situation propre. Prolongement du confinement partiel en Allemagne, durcissement des mesures au Royaume-Uni et en Grèce, allègement en Italie et en Pologne... Tour d'horizon des principales restrictions chez nos voisins.

Royaume-Uni : tour de vis aux frontières

Strictement confiné, le Royaume-Uni a annoncé mardi 9 février un nouveau tour de vis à ses frontières pour stopper la propagation de variants du coronavirus potentiellement résistants aux vaccins. Tous les voyageurs arrivant en Angleterre devront désormais se soumettre à deux tests PCR, aux deuxième et huitième jours d'une quarantaine obligatoire de dix jours, a annoncé le ministre de la Santé Matt Hancock. Tout résultat de test positif sera soumis à une analyse de génome pour identifier un éventuel variant et remettra à zéro le compteur de la quarantaine, a-t-il précisé, cité par Le Monde. Cette mesure s'ajoute à l'obligation, pour tous les voyageurs, de présenter un test négatif effectué dans les soixante-douze heures avant leur départ.

Ainsi, tous les résidents britanniques ou irlandais arrivant de 33 pays jugés à haut risque seront consignés dans un hôtel et placés sous surveillance durant dix jours, précise le quotidien. Ils seront facturés par moins

