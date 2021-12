Covid-19 : pourquoi la cinquième vague inquiète

La France, de nouveau submergée par le Covid-19 ? À quelques semaines de Noël, et alors que le nouveau variant Omicron, plus contagieux mais a priori moins virulent, menace, l’épidémie progresse de manière spectaculaire. Avec 496,8 cas pour 100 000 habitants au 6 décembre, le taux d’incidence a bondi de 550 % en un mois. Le nombre de cas détectés en moyenne (45 043) chaque jour se rapproche du pic de la deuxième vague de l’automne 2020 (48 079 le 2 novembre). Ce record absolu du nombre quotidien de cas – on ne dépistait quasiment pas lors de la première vague de la pandémie, au printemps 2020 – devrait être dépassé dans les prochains jours.

Avec un tel niveau de contaminations, l’an passé, le gouvernement verrouillait de nouveau le pays. Ce deuxième confinement avait permis de faire fondre les contaminations, tombées à 10 000 début décembre, juste à temps pour rouvrir les boutiques et se retrouver pour les fêtes. Rien de tout cela n’est évoqué pour le moment. Tout juste Jean Castex a-t-il annoncé la fermeture, à partir de ce vendredi 10 décembre et pour un mois, des boîtes de nuit.

Les non-vaccinés plus touchés

Il est toujours délicat de comparer les vagues : les politiques de dépistage changent, les saisons aussi, le respect des gestes barrières… On trouve donc autant de cas que l’année dernière, mais on teste aussi deux fois plus. Avec plus de 700 000 tests par jour en moyenne,

