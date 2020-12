Covid-19 : où en est-on des objectifs à atteindre pour déconfiner ?

Nouvel allègement, statu quo ou carrément retour en arrière ? Le Premier ministre Jean Castex doit s'exprimer ce jeudi 10 décembre à 18 heures pour présenter la suite du calendrier du déconfinement. Après un allègement le 28 novembre avec la réouverture des commerces, le déconfinement devait se poursuivre le 15 décembre, avec la levée des restrictions de déplacement et le passage à un couvre-feu à 21 heures, sauf pour les réveillons de Noël et du Nouvel An. Les cinémas, théâtres et musées devaient aussi pouvoir rouvrir.

Mais le président de la République avait fixé, lors de son allocution du 24 novembre, des conditions à ce déconfinement. « Le 15 décembre, si nous sommes bien arrivés autour des 5 000 contaminations par jour et environ 2 500 à 3 000 personnes en réanimation [...], alors le confinement pourra être levé », avait annoncé Emmanuel Macron. Après des semaines d'une baisse spectaculaire depuis le reconfinement, le nombre de nouvelles contaminations semble être arrivé à un plateau, bien loin de l'objectif. Pire, les indicateurs de ces derniers jours laissent craindre une reprise de l'épidémie.

L'épidémie repart dans certains territoires

Le nombre moyen de cas quotidiens - on regarde la moyenne quotidienne des nouveaux cas sur les sept derniers jours pour lisser les irrégularités des

