Covid-19 : les régions où la vaccination avance le plus vite

Le Premier ministre Jean Castex était fier de l'annoncer sur Twitter samedi 23 janvier : « Un million de Français vaccinés » contre le Covid-19, en avance sur l'objectif fixé pour la fin du mois. Avant un rétropédalage du ministère de la Santé, qui s'est rendu compte que les chiffres du nombre de vaccinations correspondaient en fait au nombre d'injections. Les personnes ayant reçu deux doses, bien qu'encore peu nombreuses, étaient donc comptées deux fois. Et surtout, une personne n'ayant reçu qu'une seule des doses n'est pas encore totalement vaccinée.

Jusqu'à présent, les données du nombre d'injections, dont la publication quotidienne par le ministère de la Santé a été lancée à marche forcée, provenaient des remontées des agences régionales de santé. Depuis mercredi 27 janvier, ce sont les chiffres, plus précis, de la base de données de Santé publique France VAC-SI, dans laquelle les professionnels de santé renseignent les actes de vaccination, qui sont pris en compte. Encore incomplètes, ces nouvelles données permettent toutefois d'avoir une idée plus précise du profil des vaccinés, et surtout de ne compter que les personnes et pas les injections.

Plus de femmes vaccinées que d'hommes

Au 26 janvier, 1 130 753 personnes avaient reçu au moins une dose de vaccin, dont 6 153 personnes en ayant déjà reçu deux et étant ainsi complètement vaccinées. Après le lent démarrage début janvier, la

