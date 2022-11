Covid-19 : les prémices d’une 9e vague se font ressentir

« L'Europe de l'Ouest connaît le démarrage très probable d'une nouvelle (neuvième) vague pandémique de Covid-19. » Dans une série de tweets, l'épidémiologiste et professeur de santé publique à l'université de Genève Antoine Flahault s'est inquiété d'une recrudescence de contamination et d'hospitalisation liées au Covid-19. Et pour cause, selon Santé publique France, 33 331 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés les sept derniers jours. Un chiffre en hausse de 23,1 % par rapport à la semaine dernière.

Et même si le taux d'incidence est encore relativement bas (277), le professeur y voit un frémissement, quelques semaines seulement après la fin de la huitième vague, liée à la rentrée scolaire. « Les décès ne baissent plus et devraient à nouveau augmenter prochainement », redoute-t-il.

Covid-19, Omicron : pourquoi cet hiver s'annonce imprévisibleSurtout, pour Antoine Flahault, une neuvième vague de contaminations serait le signe que « la pandémie s'accélère ». S'il n'y a eu que deux vagues en 2020 et 2021, il s'agirait de la cinquième pour la seule année 2022. En cause, selon le professeur, l'arrivée récurrente de nouveaux variants et de sous-variants. Cette nouvelle vague est ainsi causée par le sous-variant BQ.1.1 d'Omicron.

« Accélérer » la vaccination

L'épidémiologiste se veut toutefois rassurant puisqu'il assure que la vaccination continue de protéger des formes graves de

... Source LePoint.fr