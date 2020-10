Covid-19 : les perquisitions, bombes à retardement ?

Face aux micros et aux caméras, la réponse, polie, est toujours la même : « La justice fait son travail. » « Les perquisitions ? Édouard savait que ça pouvait arriver. Il vit ça tranquillement », jure un fidèle d'Édouard Philippe alors que l'ancien Premier ministre était auditionné ce mercredi par la commission d'enquête lancée par l'Assemblée nationale sur la gestion de la première vague du coronavirus. Voilà pour la version officielle, car, sous le couvert de l'anonymat, les langues se délient et la colère se déchaîne dans les rangs du gouvernement et de la majorité contre une « justice spectacle » qui opère « à chaud » quand l'incendie sanitaire continue de se propager. En cause : les perquisitions surprises menées le 15 octobre par quelque 80 enquêteurs aux domiciles et bureaux d'Édouard Philippe, d'Olivier Véran (ministre de la Santé), de Sibeth Ndiaye (ex-porte-parole) et d'Agnès Buzyn (ex-ministre de la Santé), notamment, dans le cadre de l'information judiciaire ouverte le 7 juillet sur la gestion de la crise du Covid-19 par la Cour de justice de la République (CJR).

« Ils savaient que le président de la République intervenait à la télévision la veille au soir, ils auraient pu décaler », gronde un cadre de la majorité, parmi les plus tempérés. « Je suis stupéfait, stupéfait ! vitupère un ministre, contre la promesse du plus strict anonymat. Je ne pense pas qu'Olivier Véran et

... Lire la suite sur LePoint.fr