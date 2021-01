Covid-19 : les masques en tissu, inefficaces face aux variants ?

Faudra-t-il bientôt jeter les masques en tissu ? Face à la pandémie de coronavirus, de nombreux Français se sont tournés vers les mérites du « do it yourself » ou bien ont acquis ces protections en tissu. Elles présentent l'avantage, à la différence des masques chirurgicaux, de pouvoir être réutilisables. Mais ces masques offrent aussi un niveau de protection inégal. Selon Le Parisien, le Haut Conseil de la santé publique (HSCP) aurait recommandé d'éviter certains modèles. Une décision qui serait notamment liée à l'apparition des variants.

Après un week-end de travail, le HSCP aurait remis plusieurs recommandations à la Direction générale de la santé. L'objectif ? Réussir à endiguer l'épidémie de Covid-19 dans l'Hexagone alors que les variants, et notamment le variant anglais, affichent, a priori, une contagiosité supérieure. C'est le sujet des masques qui semble avoir retenu l'attention des médecins et experts qui composent ce groupe de travail. Pour ce qui est des masques destinés au grand public et vendus dans le commerce, deux grandes catégories existaient jusque-là. Une première rassemblant les équipements filtrant plus de 90 % des particules et une seconde ceux filtrant plus de 70 % des particules. Les équipements fabriqués à la maison affichent, eux, une qualité plus variable, dépendant notamment de la qualité de confection et du tissu employé. Peu à peu, les industriels ont réussi à faire

