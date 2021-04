Covid-19 : les lobbys à l'assaut des autotests

Un simple écouvillon à enfoncer de trois à quatre centimètres dans le nez et un résultat une quinzaine de minutes plus tard. Les autotests, des tests antigéniques à effectuer soi-même, sont plus simples à utiliser et plus rapides qu'un test PCR. Déjà disponibles dans les rayons des supermarchés en Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas, au Portugal, en Angleterre ou encore en Suisse, ils pourraient ne jamais faire leur apparition sur les étals français, malgré le feu vert de la Haute Autorité de santé (HAS) le 16 mars dernier, rapporte Le Figaro. Pourtant, les grandes enseignes étaient prêtes à recevoir des lots de ces tests et à les commercialiser. Carrefour, par exemple, en avait commandé un million et attendait une dérogation au décret restreignant la vente de dispositifs médicaux dans les magasins. Un document que le groupe n'a jamais reçu.

Selon le quotidien, les lobbys de biologistes et de pharmaciens sont montés au créneau dès l'annonce de la HAS, poursuit le quotidien. Ils affirment que ces tests antigéniques ne sont pas fiables et les biologistes affirment que leur sensibilité ne dépasse pas « 50 % chez les malades asymptomatiques ». Conclusion : ces autotests reviendraient à « tirer à pile ou face », et seuls des professionnels de la santé « formés et aguerris » auraient les capacités de l'utiliser correctement. Les représentants évoquent également le suivi des chiffres de la pandémie,

... Lire la suite sur LePoint.fr