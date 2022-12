Covid-19 : les départements où le nombre de cas explose

Plus de 100 000 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures le 6 décembre : le seuil, symbolique, n'avait pas été franchi depuis juillet. Alors que la campagne de rappel vaccinal patine et que le gouvernement multiplie les appels à porter le masque dans les transports, faut-il y voir le signe d'une vive reprise épidémique ? Le nombre de cas dépistés varie beaucoup d'un jour à l'autre, en fonction du nombre de tests réalisés notamment. En moyenne, on détecte plutôt 55 876 cas par jour, au 4 décembre ; 28,6 % des tests revenant positifs, selon Santé publique France.

C'est plus qu'une semaine plus tôt (44 123 cas), mais la progression de l'épidémie a légèrement ralenti. Le taux d'incidence, à 576 cas pour 100 000 habitants sur sept jours, n'a augmenté « que » de 27 % entre le 27 novembre et le 4 décembre, contre + 38 % la semaine précédente. Le virus circule toutefois très activement dans la moitié sud du pays, avec un taux d'incidence très élevé, proche de 900 dans les Bouches-du-Rhône et le Gard, notamment. À l'inverse, en Île-de-France, il est de 288 cas pour 100 000 habitants, deux fois moins que la moyenne nationale. L'épidémie continue de reculer à Mayotte (- 63 % en une semaine) et se stabilise en Martinique (- 3 %).

Triple épidémie

L'inquiétude se porte surtout sur les effets d'une vague, même moins importante que par le passé, sur un hôpital qui doit faire face à une triple épidémie de

