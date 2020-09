Covid-19 : les bars parisiens menacés de nouvelles sanctions

La préfecture de police de Paris siffle la fin de la récréation. Face à la recrudescence de l'épidémie de coronavirus et avec des mesures sanitaires pas toujours respectées dans les bars et restaurants de la capitale, de nouvelles sanctions pourraient être prises dans les prochains jours, explique Le Parisien. Jeudi, les représentants syndicaux de la profession ont assisté à une réunion censée servir de dernier électrochoc.

Un rappel aux règles strict a notamment été fait, très vite suivi de menaces de sanctions en cas de non-respect des distanciations physiques. Certains voyants cette réunion plutôt comme une invitation forcée qu'un simple rendez-vous cordial. Depuis le 10 juillet, un décret établit les mesures sanitaires à respecter dans les bars et les restaurants. Des mesures que les gérants jugent rédhibitoires. « On ne peut accueillir nos clients qu'à des places assises, sur des tables de dix personnes au maximum, espacées d'un mètre. Et les clients ont interdiction de consommer debout », glisse un propriétaire, présent à la réunion, au Parisien.

Multiplication des contrôles

La préfecture de police veut en finir avec les images de liesse dans les bars où les clients, sans doute sous l'effet de l'alcool, en oublient totalement les gestes barrières. Les opérations de contrôles devraient

