Covid-19 : le variant Delta pourrait dominer dans l'UE d'ici fin août

Le variant Delta inquiète de plus en plus. Particulièrement contagieux, ce mutant du coronavirus devrait représenter 90 % des nouveaux cas de Covid-19 dans l'Union européenne d'ici fin août, a estimé mercredi le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) en appelant à la vigilance. « Il est très probable que le variant Delta circule largement pendant l'été, en particulier chez les jeunes qui ne sont pas ciblés par la vaccination », a averti Andrea Ammon, la directrice de l'agence européenne des maladies.

Si le variant Alpha d'abord détecté au Royaume-Uni reste actuellement prédominant dans la région, les modélisations de l'agence prévoient que le variant Delta, repéré initialement en Inde, représentera 70 % des nouvelles infections dans l'Union européenne d'ici début août et 90 % d'ici fin août, a indiqué le centre dans une note. Pour faire rempart à l'émergence du variant, qui est 40 à 60 % plus transmissible que l'Alpha selon l'agence sanitaire, l'ECDC appelle à accélérer les vaccinations.

Vaccins anti-Covid : le paradoxe du choix

Gare au « relâchement au cours de l'été »

En laboratoire ou en vie réelle, les études convergent sur un point : recevoir une seule dose de vaccin n'apporte qu'une protection limitée contre le variant Delta. À ce jour, environ 30 % des plus de 80 ans et quelque 40 % des plus de 60 ans dans l'Union européenne ne sont pas encore

