Covid-19 : le variant Delta « majoritaire ce week-end » ?

Le variant Delta remplace petit à petit toutes les autres souches du Covid-19 en France. Olivier Véran a indiqué, vendredi 9 juillet, sur France Inter qu'il « sera bientôt majoritaire, probablement ce week-end, dans notre pays ». « Il n'était pas loin de 50 % hier [jeudi] soir », a-t-il précisé. Le variant Delta est responsable de la hausse des nouvelles contaminations ces derniers jours. Gabriel Attal avait déclaré à l'issue du dernier conseil des ministres qu'il était « redoutable et extrêmement rapide ».

Après plusieurs semaines de baisse des nouveaux cas, et maintenant que la vaccination anti-Covid stagne, l'épidémie est repartie à la hausse depuis quelques jours et fait craindre une violente quatrième vague au cours de l'été.

Jeudi soir, Santé publique France a indiqué avoir enregistré 4 442 nouveaux cas en 24 heures, alors qu'il y en avait eu 4 081 la veille, et que l'on était encore sous les 3 000 la semaine dernière.

Le variant Delta représente 100 % des cas en Haute-Marne et dans la Meuse

« Le variant Delta est en forte augmentation avec une hétérogénéité géographie », a précisé Santé publique France. Cela veut dire qu'il progresse partout dans le pays. Le taux d'incidence a réaugmenté dans 11 régions et le variant Delta représente plus de 50 % des cas dans trois régions : Paca, Nouvelle-Aquitaine et Île-de-France. Plus parlant encore : cette souche

