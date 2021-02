Covid-19 : le vaccin AstraZeneca pas recommandé aux plus de 65 ans

Le vaccin AstraZeneca n'est pas recommandé pour les personnes de plus de 65 ans, a annoncé la Haute Autorité de santé (HAS) lors d'une conférence de presse ce mardi 2 février. Le vaccin britannique, développé avec l'université d'Oxford,validé vendredi par l'Union européenne pour les plus de 18 ans, est le troisième à être autorisé en France.

« Il manque des données pour les patients de plus de 65 ans, ces données vont arriver dans les semaines qui viennent ; dans l'intervalle, nous recommandons son utilisation chez les moins de 65 ans », a ainsi déclaré la présidente de la HAS, Dominique Le Guludec, lors d'un point presse en ligne. Elle a aussi précisé que le vaccin AstraZeneca pourra être administré par les pharmaciens et les sages-femmes en plus des infirmiers et des médecins.

Dans plusieurs pays, comme l'Allemagne, l'Autriche ou l'Italie, les autorités sanitaires ont émis des réserves plus ou moins fortes sur son efficacité pour les personnes âgées. Ce mardi, les autorités sanitaires suédoises ont également demandé de le réserver aux moins de 65 ans, en raison d'un manque de données sur son efficacité pour les plus âgés.

2,5 millions de doses attendues en février

L'avis de la HAS était très attendu pour savoir quelle place ce nouveau vaccin allait pouvoir prendre dans la stratégie vaccinale française, qui

