Covid-19: le nombre de cas explose chez les jeunes en France

Jusqu’où grimpera la courbe des cas de Covid-19? Le record a été battu à Noël, avec plus de 104000 cas dépistés sur la seule journée du 25décembre, du jamais vu depuis le début de l’épidémie. En moyenne, on repère 68289 nouveaux cas par jour. C’est 20000 de plus que lors du précédent record, lors du pic de la deuxième vague début novembre 2020. Et ça ne semble pas parti pour s’arrêter là.

Le nombre de cas explose (+30% en une semaine), à tel point que la courbe augmente presque à la verticale. On réalise, certes, beaucoup de tests (un million par jour en moyenne), mais le taux de positivité progresse aussi. Près de 8% des tests reviennent positifs, contre 6,2% au début du mois.

L’hôpital sous tension

Cette cinquième vague fulgurante, portée en partie par la déferlante du variant Omicron, bien plus contagieux et probablement déjà majoritaire dans certains départements, touche surtout les plus jeunes. Le taux d’incidence atteint 1416,5 cas pour 100000 habitants par semaine chez les 20-29ans (+94% en une semaine)et 1154,8 chez les 30-39ans (+42%), contre 712,2 en moyenne. À l’inverse, il n’est que de 170,8 chez les 80-89ans. Les repas de fêtes en famille pourraient inverser la tendance dans les jours à venir.

Pour le moment, l’hôpital n’est pas encore submergé au niveau des précédentes vagues, bien que le nombre de cas soit largement supérieur. Près

... Source LePoint.fr