Covid-19 : le fils de Patrick Devedjian revient sur la mort brutale de son père

« Il va beaucoup mieux, il parle avec les médecins, il est en train de remonter la pente. » Dans la soirée du 27 mars 2020, les mots de l'épouse de Patrick Devedjian, hospitalisé en raison du Covid-19, à ses enfants sont plutôt rassurants. En moins de 24 heures, son état va subitement s'aggraver : il décède le 28 mars. Une mort brutale sur laquelle François Devedjian, l'un de ses quatre enfants, revient pour la première fois ce dimanche 14 mars, dans un documentaire diffusé sur LCI.

Ancien député et ministre, le conseiller départemental (LR) des Hauts-de-Seine a été l'une des premières personnalités touchées par le coronavirus au début de la pandémie, au printemps 2020. Le 26 mars, il annonce même sur Twitter qu'il est hospitalisé mais qu'il va mieux, et en profite pour remercier les médecins et le personnel soignant. « Quand il a tweeté ça, il était convaincu [...] qu'il avait passé le plus dur et qu'il allait s'en remettre », explique François Devedjian.

Avant Valéry Giscard d'Estaing, le Covid-19 a tué de nombreuses personnalités

« Cette maladie, c'est une saloperie »

Le décès de Patrick Devedjian a d'autant plus surpris ses proches que, à l'époque, « on ne savait pas trop ce qu'était le Covid », rappelle son fils. « On voyait ça un peu de loin, en se disant "la maladie, c'est pour les autres". » Jusqu'à Bercy, où le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, est un ami de

... Lire la suite sur LePoint.fr