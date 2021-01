Covid-19 : le délai entre deux doses du vaccin Pfizer maintenu en France

Le délai entre les deux doses du vaccin Pfizer sera maintenu à « 3 ou 4 semaines », a annoncé, mardi, le ministre de la Santé, Olivier Véran, en dépit des avis de deux autorités sanitaires qui estimaient qu'on pouvait l'allonger à six semaines. « Je maintiens donc le délai d'injection entre deux injections Pfizer à 21 ou 28 jours, soit 3 à 4 semaines, et demande aux acteurs en charge de la vaccination de s'en tenir à cette recommandation. Nous ne touchons pas au délai d'injection du vaccin Pfizer », a ainsi martelé le ministre de la Santé sur BFM TV.« Nous sommes face à une part d'inconnu, je fais le choix de la sécurité des données validées », s'est justifié Olivier Véran assurant que la question était « légitime », mais qu'un report n'aurait in fine qu'un « impact mineur sur le rythme des vaccinations ».

Un rallongement était loin de faire consensus chez les médecins, qui s'inquiètent d'une moindre efficacité des vaccins. La Haute Autorité de santé (HAS) avait toutefois qualifié, samedi, de « raisonnable » la possibilité d'espacer de six semaines l'injection afin de protéger les plus vulnérables et faire face à la « flambée épidémique ». En allongeant les délais, la HAS estime qu'il serait possible « de vacciner au moins 700 000 personnes de plus le premier mois ». L'Agence du médicament (ANSM) avait elle aussi jugé le 7 janvier qu'allonger l'intervalle à 6 semaines pouvait

