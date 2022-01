Covid-19 : le coût exorbitant de 3 ans de crise pour les finances publiques

À quand la fin de la crise sanitaire ? Alors que la France est traversée par le très contagieux variant Omicron, l’exécutif estime avoir des raisons d’être optimiste, comme l’a indiqué Gabriel Attal, mardi 18 janvier sur CNews, avec une situation qui semble se « stabiliser ». Une bonne nouvelle, si elle se confirme, pour les finances de l’État qui, depuis trois ans, met la main à la poche pour pallier les effets de la crise du Covid. Et les chiffres de la dépense publique sont affolants.

Dans un entretien aux Échos , mercredi, le ministre des Comptes publics Olivier Dussopt l’a d’ailleurs confirmé : « Si l’on fait le compte total, sur les trois années frappées par la crise sanitaire (2020, 2021 et le début 2022), la facture pour ces dépenses dépasse les 140 milliards d’euros. » Aides d’urgence pour les entreprises, plan de relance, plan de solidarité qui comprenait la mise en place de fonds de solidarité et le financement du chômage partiel, vaccins, tests de dépistages… le fameux « quoi qu’il en coûte » d’Emmanuel Macron a duré, et coûté cher.

Des dépenses encore incertaines pour 2022

Selon Olivier Dussopt, la répartition de l’ensemble de ces dépenses pour les différentes années de crise est la suivante : « 70 milliards en 2020, un peu plus de 60 milliards en 2021 et une petite dizaine de milliards pour 2022. » Le ministre affirme par ailleurs que « la

... Source LePoint.fr