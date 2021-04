Covid-19 : le Brésil conseille aux couples de retarder leurs projets d'enfants

Il est à la cause de l'interdiction des vols entre la France et le Brésil. Il fait surtout des ravages dans ce pays d'Amérique du Sud, théâtre de la propogation incontrôlée de l'épidémie de Covid-19. Depuis quelques jours, le variant P1 du coronavirus inquiète au plus haut point. Plus contagieux, résistant aux vaccins, il a, de plus, déjà tué 80 femmes enceintes au Brésil depuis le début de l'année. Si bien que les autorités conseillent désormais aux couples qui souhaitent avoir un enfant de repousser leur projet, rapporte RFI.

Nicolas Baverez - Covid : le Brésil ne s'en sort vraiment pasC'est le secrétaire du ministère de la Santé, Raphael Camara, qui a suggéré, vendredi 16 avril lors d'une conférence de presse, à toutes les Brésiliennes d'attendre « un meilleur moment », à savoir après le pic de l'épidémie, pour pouvoir « vivre [leur] grossesse dans de meilleures conditions ».

Des formes graves développées pendant les premiers mois de grossesse

S'il n'existe encore aucune « étude nationale ou internationale » à ce sujet, le responsable politique s'est inquiété du fait que « l'expérience clinique des spécialistes montre que ce variant agit de manière agressive chez les femmes enceintes ». Cité par RFI, Raphael Camara a assuré que des femmes ont déjà contracté des formes graves du Covid-19 lors des premier et second trimestres de grossesse. Le secrétaire du ministère brésilien

... Lire la suite sur LePoint.fr