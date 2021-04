Covid-19 : la vaccination pourrait concerner les adolescents

Alors que l'Europe accélère un peu plus chaque jour sa campagne de vaccination contre le Covid-19 dans le but de retrouver le plus vite possible une vie normale, certains osent poser la question. Qu'en est-il de la vaccination des plus jeunes ? Si, lors d'un récent point de presse, Olivier Véran a évacué la possibilité de vacciner les enfants, expliquant que la question n'était pour l'instant pas d'actualité, la réponse concernant les adolescents pourrait-elle être différente ? Pfizer est déjà dans les starting-blocks. Selon les informations du Parisien, mercredi 28 avril, le laboratoire américain entend solliciter les autorités sanitaires européennes sur le sujet.

« Le dépôt de dossier est imminent auprès de l'Agence européenne des médicaments », a même directement annoncé le laboratoire au quotidien français. À la fin du mois de mars, Pfizer-BioNTech indiquait que son vaccin contre le Covid-19 était d'ailleurs efficace à 100 % chez les adolescents âgés de 12 à 15 ans. Des études doivent encore être menées afin de consolider ces résultats, mais le laboratoire a d'ores et déjà déposé une demande d'autorisation aux États-Unis, qui est actuellement étudiée par la Food and Drug Administration (FDA). Des études sont aussi menées sur des populations plus jeunes, âgées de 6 mois à 11 ans. Et Pfizer n'est pas le seul : ses concurrents ayant déjà développé un vaccin planchent sur les mêmes

