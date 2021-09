Covid-19 : la vaccination obligatoire votée en Nouvelle-Calédonie

La Nouvelle-Calédonie, l'un des seuls territoires français à être « Covid free » (en plus de Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna), a voté en faveur de l'obligation vaccinale. Les onze élus de la commission permanente du Congrès local ont adopté le texte à l'unanimité dans la nuit de jeudi 2 à vendredi 3 septembre. La vaccination obligatoire concerne les personnes majeures et n'appellera à aucune sanction dans un premier temps, rapporte 1re. À partir du 31 décembre, en revanche, les professions en première ligne (comme les soignants) et les personnes à risque pourront recevoir une amende de 175 000 francs Pacifique (soit 1 466,50 euros).

Pour se rendre en Nouvelle-Calédonie, il faudra également présenter un schéma vaccinal complet.

Le Congrès a pris cette décision pour accélérer la couverture vaccinale de l'archipel, qui compte actuellement 29 % de primo-vaccinés. Les autorités sanitaires locales veulent éviter tout retour de l'épidémie avec le variant Delta ou tout autre futur variant qui se propagerait rapidement. « Il ne faut surtout pas croire que ne rien faire face à ce problème est une solution », a déclaré Philippe Michel, secrétaire de la commission permanente et chef de groupe Calédonie Ensemble, auprès de 1re.

Cette décision

