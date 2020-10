Covid-19 : la région parisienne pourrait passer en alerte maximale lundi, selon Véran

Paris et les départements de la petite couronne sont sur la sellette. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a tenu jeudi 1er octobre, à l'hôpital Bichat de Paris, une nouvelle conférence pour faire un point sur les mesures pour tenter d'endiguer l'épidémie de Covid-19 en France. Il a notamment annoncé que la capitale et sa proche banlieue pourraient passer en zone « d'alerte maximale » dès lundi si la progression de l'épidémie s'y confirmait.

« Nous avons appris collectivement à lutter », a lancé, au début de son point, le ministre. Olivier Véran a rappelé que « là où, au printemps, 10 malades allaient en contaminer 30, aujourd'hui, 10 malades vont en contaminer 13 au bout d'une semaine ». « Le nombre de malades double tous les quinze jours, contre tous les trois jours auparavant. [...] C'est nettement mieux. Mais, de fait, le virus circule », a-t-il ajouté.

Une semaine après un tour de vis contesté dans plusieurs villes, notamment la fermeture totale ou à 22 heures des bars, Olivier Véran soutient que le risque de contamination est « nombreux quand nous sommes dans une salle close ». Le ministre de la Santé indique par ailleurs surveiller « comme le lait sur le feu » les zones « d'alertes renforcées » (Paris, Lille, Toulouse, Saint-Étienne, Rennes, Rouen, Grenoble, Montpellier, Bordeaux, Lyon et Nice) et les zones « d'alertes maximales » (Marseille et la Guadeloupe). « Dans les

