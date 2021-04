Covid-19 : la nouvelle attestation valable dans tout le pays

Tous les Français de métropole sont logés à la même enseigne depuis samedi 3 avril, et plus seulement les 19 départements d'abord concernés. De nombreux commerces sont ainsi fermés, et les déplacements au-delà de 10 km autour du domicile sont proscrits. Pour déroger à la seconde règle, une attestation commune à tous les Français est en ligne depuis hier. Elle peut être remplie et téléchargée à cette adresse. Elle existe aussi en différentes versions (PDF, docx, etc.) via ce lien.

Depuis samedi à 19 heures, les règles déjà imposées à 19 départements en vigilance renforcée sont étendues à toute la métropole pour quatre semaines : les commerces jugés non essentiels doivent baisser le rideau, les déplacements sont limités à 10 km, et, pour la première fois depuis le confinement du printemps 2020, les crèches et établissements scolaires seront fermés pendant trois à quatre semaines. Une tolérance est toutefois accordée jusqu'à la fin du week-end de Pâques pour s'organiser.

Des vacances scolaires chamboulées

Pour offrir une bouffée d'oxygène avant ce nouvel « effort » demandé aux Français, les autorités tolèrent jusqu'à lundi soir les déplacements interrégionaux, pour permettre à ceux qui le peuvent de se mettre au vert et d'emmener les enfants chez leurs grands-parents. À partir de mardi, les déplacements de plus de 10 km ne seront plus autorisés, sauf pour déposer un enfant chez un

