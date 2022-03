Covid-19 : la mortalité touche plus les hommes que les femmes

Le Covid-19 tue davantage les hommes que les femmes. C'est la conclusion d'un rapport de l'Institut national d'études démographiques (Ined), dont se fait l'écho Le Parisien mardi 22 mars. Cela étant, cette surmortalité s'observe également hors épidémie, un homme de 70 ans ayant en règle générale un risque double de mourir que celui d'une femme du même âge. En cause : des habitudes de vie plus risquées menant à des comorbidités plus fréquentes.

Alcool, tabac… Les hommes seraient davantage coutumiers des comportements néfastes pour l'organisme. Selon l'Ined, les femmes seraient plus attentives à leur santé et consulteraient plus leur médecin. Si l'on se penche exclusivement sur les décès du Covid-19, ce différentiel s'expliquerait par un moindre respect des mesures sanitaires (gestes barrières, télétravail, interaction sociale), couplé à une plus forte probabilité de comorbidités (hypertension, diabète). L'étude évoque notamment les morts de jeunes adultes nés à l'étranger (Afrique et Asie) et occupant en Île-de-France des postes exposant au virus ou incompatibles avec le travail à distance. Le mystère du Covid-19 en Chine : zéro mort, vraiment ?

Les hommes davantage vaccinés que les femmes

La France se situe dans la moyenne européenne de la surmortalité due au Covid-19. Ce phénomène est plus élevé en Italie et en Espagne, mais moindre en Angleterre et aux États-Unis. À noter que le risque

