Covid-19 : la 4e dose de vaccin ouverte aux plus de 60 ans

Une deuxième dose de rappel pour plusieurs millions de Français. Le ministre de la Santé Olivier Véran annonce ce jeudi sur RTL l'ouverture de la quatrième dose de vaccin aux plus de 60 ans. Elle devra être administrée au moins six mois après la première dose de rappel, mais ne sera pas obligatoire, selon le ministre. Le ministre de la Santé précise : « Une deuxième vaccination de rappel réduit de 80 % le risque d'hospitalisation, de réanimation, et de décès. »