Covid-19 : l'épidémie repart à la hausse en Europe

Progression du variant Delta, augmentation des taux d'incidence, nouvelles restrictions sanitaires... Après plusieurs semaines d'accalmie, l'épidémie repart à la hausse en Europe. Le variant indien est désormais majoritaire en Provence-Alpes-Côte d'Azur, en Île-de-France et en Nouvelle-Aquitaine. Il devrait représenter 90 % des nouveaux cas de Covid-19 au sein de l'Union européenne d'ici fin août, a estimé, la semaine dernière, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC).

Sa progression exponentielle contraint les gouvernements espagnol, allemand et portugais à appliquer de nouvelles mesures de restriction. Et alors que le Royaume-Uni demeure, de loin, le pays le plus durement touché, Boris Johnson n'a pas prévu de réduire la jauge des spectateurs qui pourront assister à la finale de l'Euro, dimanche, dans l'enceinte du mythique stade de Wembley, à Londres.

Royaume-Uni

Malgré une flambée des cas ces sept derniers jours, Boris Johnson maintient son cap. Le Premier ministre britannique prévoit toujours de lever toutes les restrictions sanitaires au 19 juillet - date du Freedom Day » (« jour de la libération ») - y compris celle du port du masque en lieu clos. Pourtant, le Royaume-Uni subit de plein fouet la progression du variant Delta, désormais majoritaire (91 % des tests PCR criblés portent la mutation L452R). Bien que la moitié (50,68 %) de la population

... Lire la suite sur LePoint.fr