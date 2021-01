Covid-19 : l'épidémie est-elle en train de repartir ?

La campagne de vaccination contre le Covid-19 a débuté fin décembre, mais il faudra encore du temps pour observer un effet sur l'épidémie - d'autant qu'à peine 20 000 personnes ont été vaccinées en une semaine et demie. La pression épidémique reste forte en France, et les variants britannique et sud-africain du virus inquiètent. Deux semaines après Noël et ses rassemblements familiaux, on ne semble en revanche toujours pas observer de bond des contaminations. Mais le gouvernement marche sur des œufs. D'une part parce qu'une semaine seulement après le Nouvel An, autre fête à risque, il est encore trop tôt pour observer d'éventuels effets. Mais aussi parce que les indicateurs sont moins faciles à interpréter qu'il n'y paraît.

Le nombre de cas détectés en moyenne chaque jour - sur sept jours glissants - remonte depuis le début de la semaine : mercredi 6 janvier, il était de 15 017. L'indicateur avait augmenté avant Noël, notamment à cause de l'explosion du nombre de tests réalisés, avant de diminuer, variant entre 12 000 et 13 000 la semaine entre Noël et le Nouvel An. Une baisse en trompe-l'œil car très peu de tests ont été réalisés dans cette période : sur chacun des deux week-ends prolongés des fêtes, à peine 300 000 tests ont été effectués en trois jours, soit moins que la moyenne quotidienne des jours précédents. Le nombre de cas moyens détectés au 6 janvier n'avait pas été aussi élevé depuis

